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تسع شركات تنضم للسوق الموازي.. والمجال مفتوح للخليجية

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كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، وصول عدد الشركات التي طالبت بالإدراج في السوق الموازي الى تسع شركات، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في البداية تراوح بين 60 إلى 70 شركة، لكنه تقلص بسبب متطلبات الإدراج.

وأشار القويز، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى أن السوق الموازي لن يؤثر على السوق الرئيسي من ناحية السيولة خلال فترة انطلاقه، مبيناً أن الهيئة أخذت في الاعتبار انطلاق السوق الرئيسي والموازي في توقيت واحد تجنباً لتأثير أحدهم على الآخر.

وأوضح مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية عبدالله غنام، بأنه سيتم الإعلان عن الشركات التي تقدمت للإدراج ، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لجميع الشركات والخليجية.

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