«الانقلابيون» يدفعون بالأطفال إلى ساحات القتال

جهز المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي الانقلابية أكثر من 4810 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ14 عاماً حتى يونيو الماضي 70% منهم فتيان و30% فتيات، لتنظيم داعش وقدموهم كقربان للجماعات الإرهابية، وذلك من خلال تجنيدهم ودفعهم لصفوف جبهات القتال دون علم أو رضا أهاليهم.

وبحسب حديث وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي لـ"الرياض": فإن نسبة تجنيد الأطفال اليمنيين ارتفعت بواقع 200% من عام 2014 حتى 2016، مشير إلى زيادة تقدر بستة أضعاف خلال عام 2016 ووجود أكثر من 1953 طفلا مصابا، و758 طفل قتيل. مشيراً إلى أن في ذمار فقط تم تجنيد 670 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وقد تم إدخالهم في المعسكرات الإرهابية، والتركيز على خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الموت، كما تم تخصيص مقابر خاصة للأطفال.