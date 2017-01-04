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منتخب كرة السلة يواجه السعودية بختام الدور التمهيدى للبطولة العربية

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منتخب كرة السلة يواجه السعودية بختام الدور التمهيدى للبطولة العربية منتخب كرة السلة يواجه السعودية بختام الدور التمهيدى للبطولة العربية

>ياسمين يحيى

يلتقى فى السادسة  مساء اليوم الأربعاء منتخب كرة السلة بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا مع نظيره السعودى بخامس مواجهات الفراعنة بالبطولة العربية للمنتخبات، والتى تقام بصالة 2 فى استاد القاهرة وتستمر حتى 8 يناير الجاري ، كما يلتقى منتخب   البحرين مع الجزائر،  والمغرب مع الإمارات  ، على أن تقام نهائيات البطولة أيام الجمعة ،  والسبت ، والأحد على الترتيب .

 

6 منتخبات تشارك بالبطولة العربية لكرة السلة

يشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 6 منتخبات هى كل من المغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى المستضيفة ، بعد اعتذار منتخبى ليبيا والسودان.

 

12 لاعبًا فى قائمة منتخب كرة السلة

اختار الجهاز الفنى لمنتخب كرة السلة 12 لاعبًا للمشاركة فى البطولة ، وهم أحمد السلعاوى وكريم الدهشان ومؤمن مبارك وعمرو الجندى ومحمد فودة ومصطفى مشعل ورامى إبراهيم وحمد فتحى عملاق اليد ومعتز عكاشة وعمر طارق ومصطفى مكاوى ويوسف شوشة ..

 

كان منتخب كرة السلة قد التقى نظيره البحرينى فى افتتاح البطولة وتغلب عليه بنتيجة  74/68 ، بينما خسر امام المغرب بثانى الجولات  68/ 74 . .

وفاز على الامارات  بنتيجة 86/64 ، كما فاز على الجزائر 73 / 56.

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