وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: تؤسس لضمان الأمن الغذائي

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطيني محمد أبو حميد، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت في الوقت المناسب، بعدما قامت مؤسسة الشيخ زايد بكثير من المشروعات لمساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن فكرة إنشاء بنك طعام دائم تؤسس لضمان الأمن الغذائي على المستوى الدولي. وأكد أن فكرة إنشاء بنك طعام دائم تؤسس لضمان ما يعرف بالأمن الغذائي على المستوى الدولي، وعلى مستوى الأسر الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. وأضاف، «نحن كوزارة بيننا وبين الإخوة في الإمارات اتفاقية بخصوص تمويل صندوق ذوي الإعاقة وتمويلهم، وهذا صندوق ناجح. وأكد أن الإمارات دائماً تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني، كما وتقدم بالشكر الجزيل للإمارات لما تقوم به من خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.