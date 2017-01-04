ختام جولات التعريف بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

Ⅶالشارقة- البيان

اختتم مركز الشارقة الإعلامي، أخيراً، الجولات التعريفية بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في دورتها الرابعة، والتي شملت كلاً من سلطنة عُمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وحظيت باهتمام واسع من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام في الدول الخمس الشقيقة. وجاءت هذه الجولات التعريفية لتعزيز التواصل والتعريف بالجائزة، الأولى من نوعها محلياً وعربياً. التي تتيح مشاركة الجهات الحكومية الخليجية في دورتها الرابعة من خلال فئتي «أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي» و«أفضل حملة اتصال حكومي».