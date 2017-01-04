شرطة رأس الخيمة و«الإحصاء» يدرّبان الموظفين على تحليل الاستبيانات

وقعت شرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات بهدف توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة لتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية. ونصّت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال العمل الإحصائي، وتشمل مواضيع التدريب وإعداد الاستبيانات وإجراء المسوح الميدانية وإعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك.جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية فيما مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات خلال التوقيع الدكتور إبراهيم عاكوم المدير التنفيذي للمركز.