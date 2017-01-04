وسائل لعصر جديد من التعليم المبتكر في معرض عجمان

يستعرض معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الخامسة 2017 التي تقام تحت شعار «نحو عصر جديد من التعليم المبتكر» احدث الوسائل التعليمية المبتكرة. وأوضح ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الخامسة، الأهمية الكبيرة للمعرض وخاصة أنه يستقطب عدداً من أبرز مؤسسات التعليم العالي الرائدة من الإمارات والدول العربية والأجنبية، فيما يُعد المعرض منصة تعليمية دولية تناقش آخر المستجدات في مجال التعليم.

تنوع الجهات وأضاف أن اللجنة المنظمة حريصة على تنوع الجهات المشاركة في المعرض بما يخدم بشكل مباشر اختيارات الطلبة وأولياء الأمور واتاحة الفرصة للمقارنة بين أكثر من مؤسسة تعليمية تحت سقف واحد.

وناقش اجتماع عقد بمقر غرفة عجمان بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وممثلي شركة الحلول الذكية للتسويق، وحضره محمد المهيري رئيس قسم دعم الأعضاء وعبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس قسم جودة الخدمات في غرفة عجمان، والمدير التنفيذي لشركة الحلول الذكية للتسويق نبيل غيث، الرؤى التنظيمية والفعاليات المصاحبة للمعرض.