ورشة في عجمان تعرف بمؤشر «الاعتمادية على الخدمات الشرطية»

عقدت القيادة العامة لشرطة عجمان ورشة عمل حول المؤشر الوطني «الاعتمادية على الخدمات الشرطية»، قدمتها ملازم أول منيرة الزرعوني رئيس وحدة التحليل والتخطيط الاستراتيجي بشرطة الشارقة ومنسق مؤشر الاعتمادية بوزارة الداخلية، بحضور الرائد عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والملازم أول محمد علي الحاج الشامسي رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وعدد من ضباط شرطة عجمان، وعقدت الورشة في قاعة اجتماعات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.افتتحت الزرعوني الورشة بشرح المؤشر الوطني للاعتمادية على الخدمات الشرطية وكيفية قياسه، كما تطرقت إلى التعريف بمنتدى الاقتصاد العالمي WORLD ECONOMIC FORM (WEF)، الذي يتم من خلاله الإعلان عن تقارير المؤشر الوطني «الاعتمادية على الخدمات الشرطية».عجمان - البيان

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