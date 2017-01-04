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أخبار الساعة:الإمارات والسعودية.. علاقات متجذرة

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قالت نشرة «أخبار الساعة» إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء فهي علاقات متجذرة في التاريخ وقد واصلت تطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكان لها نتائج بارزة ودلالات مهمة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

ونوهت في هذا الصدد بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال تهنئته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة حيث قال سموه «اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها».

وأكدت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان «علاقات محورية للتكامل الخليجي والاستقرار الإقليمي».. أن العلاقات الإماراتية - السعودية تكتسب أهمية خاصة ليس لأنها تتطور باستمرار في المجالات كافة فقط وإنما لأنها تمثل عنصرا مهما واستراتيجيا في العمل العربي والخليجي المشترك أيضا بالنظر إلى تطابق وجهات نظري البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة وتعاونهما البناء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجهها وتضطلع الدولتان بأدوار محورية ومشهودة لإيجاد حلول فاعلة وواقعية للأزمات التي تمر بها المنطقة وهما يسعيان إلى جانب الأشقاء الآخرين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الخليجي واستعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ونشر السلام في العالم.

وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك جديا أهمية المملكة العربية السعودية ودورها في المنطقة وهي تثمن دائما الجهود التي تبذلها المملكة من أجل توطيد أواصر العلاقات الخليجية - الخليجية وإطلاق المبادرات التي تسعى إلى إخراج المنطقة العربية من الأزمات التي تمر بها وهناك ثقة أكيدة بأن الجهود التي تشارك فيها دولة الإمارات بفعالية ستثمر وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الواقع في العالمين العربي والإسلامي.

ولفتت إلى أن الرسالة التي بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى خادم الحرمين الشريفين تعبر عن عمق العلاقات الإماراتية - السعودية والأسس القوية التي تقوم عليها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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