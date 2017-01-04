«جمعية دار البر» تستعد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة

ناقشت «جمعية دار البر» استراتيجيتها الجديدة استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي، وذلك بحضور المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله علي بن زايد، المدير التنفيذي، ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات والفروع وموظفي الجمعية.

وأوضح عبدالله علي بن زايد أن تحديث الاستراتيجية يأتي انطلاقًا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع إطار عمل شامل لعام الخير يأخذ في الحسبان إحداث نقلة نوعية ومستدامة في شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتطوير وإحداث نقلة نوعية في العمل التطوعي.