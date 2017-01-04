«دار البر» تدعم مرضى مستشفى أم القيوين بـ200 ألف درهم

دعمت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر في دبي صباح أمس، المرضى من ذوي الدخل المحدود في مستشفى أم القيوين العام، بمبلغ 200 ألف درهم قيمة الرسوم العلاجية، يأتي ذلك ضمن مبادرة اليوم الوطني الـ45 العام الماضي، وبحضور جمعة عبيد العاصي نائب مدير مستشفى أم القيوين، وحنان محمد مساعد إداري وأمينة جمشيد باحثة اجتماعية بلجنة الأسر المتعففة بالإمارة.

وقالت أميرة الشامسي نائبة رئيس لجنة الأسر المتعففة، إن قيمة المساعدات الإجمالية التي قدمتها اللجنة للمرضى المحتاجين بمستشفى أم القيوين منذ شهر مارس 2016 وحتى شهر ديسمبر 2016 بلغت 310 آلاف درهم، مبينة أن المبلغ موجه لمساعدة المرضى الذين عجزوا عن سداد رسوم العلاج أو العمليات الجراحية بمستشفى أم القيوين، كما أن اللجنة لا تدخر جهداً في إطار العمل الخيري والإنساني.

حرص

وأوضحت أن اللجنة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في ربط الأسر المتعففة بالداعمين لعمل الخير وفق بيانات موثقة يتم دراستها على أكمل وجه، كما أنها ستواصل عملها في تفعيل العمل الخيري في الإمارة بالتعاون مع فعاليات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تقديم المساعدات للأسر المتعففة والمحتاجة لرسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد والأسر المحدودة وتوفير الحياة الكريمة.

وتحرص اللجنة سنوياً على دعم العملية التعليمية من خلال الدعم الذي تتلقاه من دار البر بدبي والمحسنين وأهل الخير الداعمين للأعمال الخيرية، وذلك عبر مساعدة المعسرين على سداد الرسوم الدراسية، وتوفير الاحتياجات المدرسية لهم، إضافة إلى دعم مدارس المنطقة بأحدث الأجهزة والمعدات الدراسية التي تسهم في تسهيل التعلم وتحقيق أفضل النتائج التربوية.

وثمن جمعة العاصي الدور الخيري والإنساني الذي تلعبه لجنة الأسر المتعففة في دعم الرسوم العلاجية للعشرات من المرضى الفقراء والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود المترتبة عليهم مبالغ مادية لصالح مستشفى أم القيوين.