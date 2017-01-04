1740 ساعة توعية نفذها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العام الماضي

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال العام الماضي 2016، أكثر من 1740 ساعة توعية، عبر 334 نشاطاً مختلفاً استهدفت عشرات الآلاف من طلاب وطالبات المدارس في إمارة أبوظبي، وآلاف العاملين في المنشآت الغذائية والزراعية، إلى جانب مرتادي أسواق الإمارة، كما اشتملت أنشطة الجهاز على عشرات الفعاليات الداخلية التي تم تنظيمها لموظفي الجهاز ومرتاديه من زوار ومتعاملين.

وأكد ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تنفيذ هذه الأنشطة جاء في إطار توجه الجهاز لتعزيز دوره كمؤسسة رقابية تعنى بسلامة الغذاء في توعية المجتمع وتنفيذ رسالته في الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر برامج توعية فعّالة ومتكاملة تصل لمختلف شرائح المجتمع، وتسهم في تصحيح الممارسات الغذائية الخاطئة فيه، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل السليم مع الغذاء وتداوله في كل مراحل السلسلة الغذائية.

وأشار القاسمي إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية استطاع خلال العام الماضي إنجاز نحو 126% من أهدافه للتوعية، محققاً في ذلك إنجازاً كبيراً على مستوى الخدمات الحكومية التي تستهدف توعية المجتمع وخدمته.