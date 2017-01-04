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«شؤون التربية» في استشاري الشارقة تعزز أدوارها بزيارات ميدانية

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أقرت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس في مقر المجلس استكمال برنامج زياراتها لعدد من الدوائر الحكومية العاملة في الإمارة من منطلق تواصلها مع الجهات ذات الصلة باختصاصات اللجنة.ترأس الاجتماع، الذي عقد ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة بحضور هيام محمد الحمادي مقررة اللجنة والأعضاء وحيدة عبد العزيز وعبدالله بخيت المسافري وراشد الغول وجمعه الشامسي وإسلام الشيوي أمين سر لجنة التربية والإعلامي بالمجلس. تناول الاجتماع إدراج عدد من الزيارات خلال الفترة المقبلة لتشمل الجهات المعنية بالشؤون التراثية والثقافية والإعلامية بإمارة الشارقة بجانب المؤسسات التربوية.

 

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