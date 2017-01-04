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77%توطين القيادات في «صحة»

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أوضحت مديحة عبدالواحد المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن نسبة توطين الوظائف الإدارية تجاوزت 60%خلال العام الماضي بزيادة تجاوزت 10%خلال العامين السابقين، في حين بلغت نسب توطين الوظائف الطبية ما يزيد على 28%بزيادة ثابتة خلال السنوات الماضية من خلال تعيين أكثر من 100 طبيب مواطن خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى الجهود التي تحققت في توطين الوظائف القيادية، حيث وصلت نسب توطين القيادات إلى 77%بزيادة بلغت 10%خلال العامين الماضيين، موضحة أن استراتيجية التوطين حققت نجاحا كبيرا عبر المبادرات المختلفة للتوطين والتمكين بعد دراسة ومقارنة النتائج للأعوام 2014 و 2015 و2016، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في نسب التوطين في كل من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وقالت إنه تم وضع استراتيجيات أساسية لرفع الكوادر الإماراتية في مختلف التخصصات المهنية منذ عام 2014 تماشياً مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي في توطين القطاع الصحي وبالتنسيق مع رؤية خطة أبوظبي في الوصول لمجتمع واثق وآمن واقتصاد تنافسي ومستدام، لافتة إلى وجود مؤشرات أداء خاصة بمختلف الفئات الوظيفية ضمن الشركة ومن ضمنها القيادات.

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