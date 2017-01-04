«التقنية»: 320 مؤشر أداء لمخرجاتنا الوطنية

أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات اعتمدت ضمن خططها التطويرية 320 مؤشر أداء لقياس المخرجات والوصول للأهداف المرجوة، وذلك بمتابعة حثيثة من محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا رئيس مجلس الأمناء، مشيراً إلى أن الكليات تعمل على تطبيق نموذج تعليمي مطور يدعم إعداد كفاءات وطنية احترافية تتمتع بمهارات القرن الـ21 وتساهم في بناء مجتمع المعرفة.

25 مبادرة

وكشف الشامسي عن تنفيذ نحو 25 مبادرة متنوعة ضمن الخطط التطويرية في عدة مجالات و أن المبادرات تتضمن الابتكار من خلال إطلاق مبادرة لتأسيس «فضاءات الابتكار»، مؤكدا أنهم وضعوا خططاً تطويرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية من خلال مفهوم «التعليم الهجين»، خاصة أنه نموذج يقدم التعليم كعملة بوجهين أكاديمي ومهني، ، و أنه يدرس في البرنامج حاليا 370 طالبا وطالبة، ومتوقع أن يرتفع العدد الى 505 طلاب.

وأضاف ان الكليات تطبق من خلال هذا النموذج أيضاً مساراً «للتعلم المستمر»، للموظفين الذين يرغبون في الحصول على شهادة مهنية في مجال محدد ، مشيرا إلى أن جاهزية الطالب للعمل ستكون مرتبطة بحصوله على شهادة احترافية في تخصصه الى جانب الدرجة العلمية، مما يدعم الوصول لنسبة توظيف 100% في 2021 .

ولفت إلى أهمية توطيد علاقات الشراكة بين الكليات وجهات العمل والعمل على وضع مناهج لتحديد طبيعة المهارات المطلوبة ، لافتاً إلى أنهم سيطرحون تخصصات جديدة تشمل الاقتصاد الإسلامي وريادة الأعمال ومساق «الابتكار في التصميم الهندسي»