مرتضى منصور يعلن ترشيح 4 أسماء للانضمام لجهاز حلمى بجانب تيجانا وطاهر

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد حلمى، المدير الفنى للفريق، رشح كلاً من نبيل محمود المدير الفنى للأولمبى وخالد جلال المدير الفنى لمنتخب السويس لتولى أحدهما مهمة المدرب العام فى جهازه على أن يتم اختيار أحدهما بجانب ترشيحه الثنائى محمد صبرى وتامر عبد الحميد ليشغل أحدهما منصب المدرب فى جهازه.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى مدحت شلبى، أن حلمى أخطره بتمسكه ببقاء الثنائى إسماعيل يوسف مدير الكرة وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك، كما أشار رئيس الزمالك إلى اجتماعه بحلمى فى الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، لانهاء الترشيحات النهائية لجهازه الجديد بعد الاجتماع الذى عقد بينهما اليوم الثلاثاء.