رئيس الزمالك: لو محمد حلمي طلب تعيين مدرب أهلاوي لمساعدته سأوافق

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق لو طلب تعيين مدرب أهلاوى لمعاونته فى جهاز الفريق الأبيض سيوافق على الأمر.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحاته التليفزيونية لقناة "On Sport" مع الإعلامي مدحت شلبي، أنه فاوض من قبل حسام البدرى المدير الفنى للأهلى لتولى قيادة الزمالك.

كان مرتضى منصور قد أعلن عن استمرار حلمى فى منصبه بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى مع المفاضلة بين نبيل محمود وخالد جلال لتولى أحدهم مهمة المدرب العام ومحمد صبرى وتامر عبد الحميد، لتولى أحدهم مهمة المدرب مع استمرار أحمد عبد المقصود فى منصب المدرب المساعد.