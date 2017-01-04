خاص لـ"سيدتي نت": هل تم تأجيل حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف "لدواعٍ أمنية"؟

علم "سيدتي نت" من مصادر مقربة من إدارة فندق "أولد كتراكت" الشهير بمحافظة أسوان بوجود نية لتأجيل حفل زفاف النجم عمرو يوسف والفنانة كندة علوش من 7 يناير وهو اليوم المحدد سابقاً ليوم 14 يناير الجاري، خاصة وأن الموعد الأول يوافق احتفالات أقباط مصر بأعياد الميلاد، ويشهد ترتيبات أمنية فائقة خاصة بعد الاعتداء الإرهابي على الكنيسة البطرسية.

المصدر نفسه أكد أن الحفل سيعقد بالفندق الذي شهد تصوير المسلسل الأخير للنجم عمرو يوسف "جراند أوتيل" وهو "أولد كتراكت" بينما سيقيم أغلب ضيوف الحفل بالمبنى الجديد الذي يبعد قليلاً عن المقر التاريخي، ورجح أن يقضي العروسان ليلة الدخلة بالجناح الملكي، ولكن لا تتوفر حتى الآن معلومات عن عدد الضيوف المؤكدين ولا عن مدة لإقامة عمرو وكندة داخل محافظة أسوان، ولكن المؤكد أن الدعوات ستقتصر على الأهالي والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني خاصة وأن عدد الغرف الشاغرة وأماكن الطيران قليلة لأن الفترة الحالية تشهد ذروة النشاط السياحي بأسوان.

ترتيبات الحفل قد تكون قريبة من تنظيم حفل زفاف النجم حسن الرداد وايمي سمير غانم مع استبدال البحر بالنهر، حيث تنشط حالياً حركة المراكب النيلية ويوجد للفندق القديم مرسى دائم على نهر النيل، وقد تتم إجراءات الزفة بالحديقة الخلفية المطلة على النيل، على أن يتم استكمال مراسم الزفاف بقاعة مغلقة.