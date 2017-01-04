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سحر الصديقي تصدر "فرحانة" من كلماتها وألحانها وتتحضر لبطولة فيلم سينمائي

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الثلاثاء 03-01-2017 22:20

أصدرت مؤخراً الفنانة المغربية سحر الصديقي أغنيتها الجديدة بعنوان "فرحانة "، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع دي جي بايازيد، ومن إنتاج إذاعة "هيت راديو".
وحول جديدها السينمائي أشارت "الصديقي" في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أنها ستشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد نهاية السنة الحالية، حيث تدور قصته حول سائق تاكسي ينقل ركابه من مدينة إلى أخرى، وتصادفه العديد من المشكلات، والمواقف الطريفة أثناء رحلاته.
الفيلم من إخراج زوجها منصف ماليزي، ومشاركة باقة مهمة من النجوم المغاربة، أبرزهم عدنان موحجة، وعزيز داداس، وأنس الباز، ومحسن مالزي، ثم مصمم الأزياء عصام وشمة، الذي يخوض تجربته الأولى في عالم التمثيل.
يشار أن الصديقي نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج the voice في نسخته العربية وأدائها لدور البطولة في السلسلة الرمضانية " زينة ".

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سيدتي