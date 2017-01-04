بالفيديو.. خاص "سيدتي نت": كواليس عودة نجاة للغناء بعد غياب 15 عاماً

طرحت الفنانة نجاة أحدث فيديو كليب بعنوان "كل الكلام" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار طلال وتوزيع الفنان يحيى الموجي ورؤية بصرية هاني لاشين، عن شركة مزيكا ، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية امتد 15 عاماً.

الموسيقار يحيى الموجي أكد أن الأغنية مسجلة حديثاً وليس صحيحاً أنها من التسجيلات القديمة للسيدة نجاة، وأكد بتصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أن الأغنية كانت بحوزة الموسيقار طلال وبعدما قام بتلحينها عرضها على نجاة التي تحمست للأغنية ووافقت على تقديمها وطلبت منه الحضور لإبداء الرأي والبدء بتوزيعها، وانه أخبرها بأن الأغنية ستحقق نفس نجاح أغنية الموسيقار عبد الوهاب الأخيرة "من غير ليه".

أضاف: الأغنية تمتد لثماني دقائق وتم تسجيلها باستديوهات اليونان ووافقت نجاة على عمل فيديو كليب للأغنية، بشرط عدم ظهورها فيها حرصاً على صورتها بأذهان جمهورها، وكلفت المخرج هاني لاشين بالبحث في أفلامها عن مقاطع مناسبة، ودمجها في سياق الأغنية، وكان اختياره لمشهد من فيلم "ابنتي العزيزة" قدمته نجاة سابقاً عام 1971مع الفنان الراحل رشدي أباظة والموسيقار الراحل عمر خورشيد، وإخراج حلمي رفلة ولكن المشهد المقتبس أظهرها بمفردها.

وأكد المخرج هاني لاشين أنه لا يقدم فيلماً سينمائياً من خلال الأغنية، وإنما كان كل هدفه هو أن يصل بالصوت واللحن والكلمات للجمهور، أضاف: كان هدفنا الأساسي أثناء تصوير الأغنية أن نساعد الجمهور على التأمل، لأن هذه الأغنية تحتاج إلى التركيز في الكلمات والألحان، فهي تسمو بالروح والنفس، وتخاطب العقل والمشاعر الإنسانية، ولهذا تمت الاستعانة بخلفية البحر والحدائق والأشجار.