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بالصور: مديحة يسري تكشف عن أمنيتها الأخيرة

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الثلاثاء 03-01-2017 22:48

حسمت الفنانة القديرة مديحة يسري اللغط الدائر حول حالتها الصحية وأسباب بقائها بالمستشفى لأكثر من عام، مؤكدة أنها مصابة بجلطة في القدم اليسرى تمنعها نهائياً من الحركة، وأن أمنيتها الأخيرة أن يكتمل شفاؤها وتستطيع الخروج من المستشفى، حتى تتمكن من الظهور تلفزيونياً ومخاطبة جمهورها.

مديحة يسري تعرضت حالتها الصحية للكثير من الشائعات خاصة بعدما قرر الفنان سامح الصريطي قضاء ليلة نهاية العام برفقتها داخل غرفتها بالمستشفى، وتردد وقتها أنها بحالة متأخرة، ولكنها أصرت على إجراء مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي ببرنامج "العاشرة مساء" وقالت: "نفسي ابقي كويسة علشان اطلع للناس في التلفزيون واشكرهم!!".

تابعت بصوت مجهد للغاية : أنا مريضة جداً ومنذ سنة راقدة على السرير بسبب جلطة في القدم اليسرى تسببت في "تخشب" للقدم ورغم العلاج لا زلت أشعر بتنميل شديد فيها ولا يمكنني الوقوف أو الحركة، واطلب من الجمهور الدعاء لي بالشفاء.

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سيدتي