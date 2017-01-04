بالصور: كل هذا الجمال لا يعجب جمهور غادة عبد الرازق

تعرضت النجمة غادة عبد الرازق للعديد من المضايقات طوال الأسابيع القليلة الماضية من جمهورها على حسابها الخاص بموقع إنستقرام، وتم تداول العديد من العبارات المؤكدة أنها فقدت جمالها ورشاقتها وصارت "تيتة" تعليقاً على أي صورة تحمل ملامح الدلال أو الدلع أو الإثارة، ولم تعلق غادة بغضب أو تغلق حسابها كما اعتادت سابقاً، وإنما أفرجت عن جلسة تصوير جديدة أعادتها شكلاً بالزمن للخلف 20 سنة على الأقل.

جلسة التصوير تمت بعدسة المصور المفضل لغادة خالد فضة، واللافت أنه لم ينشر صورة واحدة منها رغم حرصه الدائم على الترويج لجلسات تصوير النجمات، كما امتنعت غادة تماماً عن نشر الصور بحسابها الخاص على موقع "الفيس بوك" مكتفية بصورها الأخيرة فوق ثلوج لبنان وداخل كواليس برنامج "أراب كاستينغ"، وركزت هجومها على متابعيها بموقع إنستقرام حيث أطلقت 8 صور مثيرة، ولكنها لم تغير من تعليقات الجمهور الذي طالبها مكرراً باحترام عمرها ووضعها والتوقف عن منافسة النجمات الصغيرات!!

شاهدي الصور واخبرينا ..هل استعادت غادة عبد الرازق جمالها ولماذا لا يعجب جمهورها؟