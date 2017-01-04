مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد إبنه البكر هاني

إحتفل الفنان مكسيم خليل بعيد ميلاد إبنه البكر هاني من زوجته الأولى يارا خليل وذلك بمناسبة بلوغه الـ 18 عاماً.

مكسيم خليل نشر صوراً لإبنه هاني وكتب مخاطباً إياه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام": "يا هاني مبارح صاروا 18 سنة ... كنّا انا وانت ناطرين هي اللحظة.. لحظة فيها المشاعر بتخبط ببعض .. وبتجمدك بكل دفى .. قدام صورة.. صورة وحدة.. صورة جدك هاني وانا عمقله صار عمري 18.. وفهمت.. ليش ابتسم وبعيونه كل الحزن ..كل الفرح.. كل الأمل".

بدورها قدمت الفنانة سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل الثانية وأم ولديه جاد ولوكاس التهنئة لـ هاني وكتبت له "هنوشة مبارح صار عمرك 18 سنة واليوم أول يوم بحياتك كبالغ راشد بمقاييس البشر بس بالنسبة الي انت ابني الصغير الهادي المتأمل يلي عيونو مليانة دفا ومحبة ولو إنك مابتعبر عنهون كتير بس أنا بحسّون ...يارب كون قدرت أعطيك شي من روحي ومن حبي ولازم تعرف إنّو عندي ثقة كبيرة فيك بقدراتك طموحاتك الكبيرة وصبرك واصرارك ... بحبك كتير".

يشار إلى أن آخر أعمال مكسيم خليل كان مسلسل "ليلة" مع الممثلة المصرية رانيا يوسف.