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أيمن زبيب يطرح ألبومه الجديد بعد غياب 5 سنوات

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الثلاثاء 03-01-2017 23:06

من إنتاج شركة "روتانا"، طرح الفنان أيمن زبيب ألبومه الجديد بعنوان "أيمن زبيب 2017" بعد غياب نحو 5 سنوات عن طرح أعمال غنائية الجديدة.
الألبوم يضم 13 أغنية بلهجات متنوعة بين اللبنانية والبيضاء والعراقية والمصرية، وأنماطاً موسيقية تجمع بين الرومانسي والشعبي، تعاون فيها أيمن زبيب مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.
أما أغنيات الألبوم فهي: "مشكلتي بحبك"، و"مجنون بحبك"، و"اكتر محلوة"، و"أنا وياك"، و"كل العمر"، و"خاين"، و"الفرقة مرة"، و"لمحتها"، و"يا عمري"، و"بيني وبينك عهد الله"، و"لومي ع كيفك"، و"لا تقوليلي تكبر"، بالإضافة إلى الديو الغنائي "غني معي".
يشار إلى أن أيمن زبيب، أحيا حفل نهاية العام يوم 31 ديسمبر الجاري، في فندق الموفمبيك في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة النجم ناصيف زيتون.
آخر ألبومات أيمن زبيب كان بعنوان "شو بعملك" الذي طرحه عام 2011.

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