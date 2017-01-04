أنباء عن حمل أمل علم الدين زوجة جورج كلوني بـ "توأم"

كشفت صحيفة daily star البريطانية أن المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني George Clooney، حامل بتوأم.

وقال مصدر مقرب من النجمين، أن موعد ولادة الطفلين سيكون في آذار- مارس من العام الحالي 2017.

وفي آب- أغسطس من العام الماضي، نفى الثنائي الأخبار التي ترددت حول حمل أمل، وعادا في كانون الأول-ديسمبر إلى الأضواء، بعد إنتشار شائعات تؤكد انفصالهما، بسبب عدم رغبة كلوني في أن يصبح أباً.

وفي العام 2015، صرح جورج كلوني في حديث صحفي أن موضوع الأولاد ليس ضمن أولوياته، ولفت في وقت لاحق الى أنه يرغب بتأسيس عائلة مع زوجته، إلا أنهما أجلاّ الأمر رغبة منهما في الإستمتاع بحياتهما الزوجية قدر المستطاع قبل تحمّل مسؤولية الأطفال.

يشار الى أن موقع firstpost نشر قبل فترة خبراً يفيد بأن كلوني وزوجته انفصلا، ويسعيان الى التوصل لتسوية طلاق قيمتها 300 مليون دولار.

وعن أسباب الإنفصال، لفت الموقع نفسه الى ان جورج وأمل يعيشان حياة مليئة بالخلافات والمشاكل، ولا يتفقان على أي من الأمور المشتركة، لا سيما المتعلقة بمستقبل حياتهما العائلية. وفيما يخص الإنجاب، فزعم مصدر مقرب منهما أن علم الدين تسعى للحمل والإنجاب بكافة الطرق، بينما كلوني لم يعد يرغب بهذا الأمر.

طلاق قيمته 300 مليون دولار بين جورج كلوني وأمل علم الدين.. حقيقة أم إشاعة؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن