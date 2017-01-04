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سلمان خان يفجّر مفاجأة عن كاران جوهر وأكشاي كومار

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الثلاثاء 03-01-2017 18:24

كشف النجم سلمان خان Salman Khan عن مفاجأة من العيار الثقيل مع بداية العام 2017، وهي تعاون مشترك يجمعه بالنجم أكشاي كومار Akshay Kumar والمنتج والمخرج كاران جوهر Karan Johar. وأكد خان أنه يتم التحضير لفيلم من بطولة أكشاي كومار، والإنتاج مشترك بينه وبين وكاران.

مفاجأة سلمان جاءت عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر، نالت إعجاب كل محبي السينما الهندية وألهبت حماس الجماهيرالتي باتت تنتظر بشوق خروج هذا الفيلم للنور في العام 2018.

 

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