اليوم.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

أسوان – عبد الله صلاح

تعود مصانع سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، للعمل مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، بعد قرار إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بتشغيل المصانع عقب انتهاء أزمة امتناع المزارعين عن التوريد ورفع سعر طن القصب إلى 620 جنيهاً.

وأخطرت مصانع السكر جميع العاملين ضرورة التواجد فى أماكن عملهم بكل صالة داخل المصنع، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، نظراً لتشغيل موسم العصير.

وكانت مصانع السكر بمحافظة أسوان، أرجأت التشغيل تزامناً مع بدء موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر الماضى، نظراً لاعتراض المزارعين عن سعر توريد طن القصب بـ400 جنيه خلال الموسم الماضى، ثم زيادته قبل شهرين إلى 500 جنيه للطن، وأخيراً رفع سعر توريد الطن إلى 620 جنيهاً، وهو الذى اعتبره المزارعون مُرضيًا إلى حد ما، وقرروا كسر القصب وتوريده للمصانع.