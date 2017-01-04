أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

Google+ Print
اليوم.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين اليوم.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

>أسوان – عبد الله صلاح

تعود مصانع سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، للعمل مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، بعد قرار إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بتشغيل المصانع عقب انتهاء أزمة امتناع المزارعين عن التوريد ورفع سعر طن القصب إلى 620 جنيهاً.

 

وأخطرت مصانع السكر جميع العاملين ضرورة التواجد فى أماكن عملهم بكل صالة داخل المصنع، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، نظراً لتشغيل موسم العصير.

 

وكانت مصانع السكر بمحافظة أسوان، أرجأت التشغيل تزامناً مع بدء موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر الماضى، نظراً لاعتراض المزارعين عن سعر توريد طن القصب بـ400 جنيه خلال الموسم الماضى، ثم زيادته قبل شهرين إلى 500 جنيه للطن، وأخيراً رفع سعر توريد الطن إلى 620 جنيهاً، وهو الذى اعتبره المزارعون مُرضيًا إلى حد ما، وقرروا كسر القصب وتوريده للمصانع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365