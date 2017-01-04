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"التمويل العقارى" يبدأ إصدار شيكات الدعم لأصحاب "الكراسات الحمراء"

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"التمويل العقارى" يبدأ إصدار شيكات الدعم لأصحاب "الكراسات الحمراء" "التمويل العقارى" يبدأ إصدار شيكات الدعم لأصحاب "الكراسات الحمراء"

>كتب أحمد حسن

كشفت مصادر مطلعة، بصندوق التمويل العقارى، الانتهاء من تسجيل كافة بيانات الفائزين بالوحدات السكنية فى الإعلان الثامن "أصحاب الكراسة الحمراء" على السيستم داخل الصندوق، وذلك تمهيدًا لتسليمهم الوحدات الخاصة بهم.

 

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق أصدر عددًا كبيرًا من شيكات الدعم الخاصة بأصحاب وحدات الكراسة الحمراء، وتم إرسالها للبنوك، وذلك لإنهاء إجراءات العقود وتسليم الوحدات لأصحاب الكراسة الحمراء.

 

يذكر أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التى تم الإعلان عنها فى الإعلان الثامن تخطت الـ100 ألف وحدة سكنية، وتقدم لها نحو 130 ألف مواطن.

 

وبالنسبة للكراسة الزرقاء "400 ألف وحدة"، أشارت المصادر إلى أنه لم يتم تسجيل بيانات المقبولين حتى الآن على السيستم داخل الصندوق، مؤكدة أنه من المتوقع أن يبدأ تسجيل بيانات المتقدمين لمدينة بدر أولاً، وذلك خلال شهرين من الآن.


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