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بيان عاجل لوزير النقل بسبب إهدار 30 مليار جنيه سنويا بهيئة السكك الحديدية

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بيان عاجل لوزير النقل بسبب إهدار 30 مليار جنيه سنويا بهيئة السكك الحديدية بيان عاجل لوزير النقل بسبب إهدار 30 مليار جنيه سنويا بهيئة السكك الحديدية

أكد خالد عبد المولى أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، بسبب ما وصفه إهدارًا للمال العام فى منظومة السكك الحديدة فى .

 

وقال المولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك أموالاً طائلة تُهدر سنويًا فى منظومة السكك الحديدية فى مصر وتقدر سنويًا بما يوازى 30 مليار جنيه، وينبغى أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل فى هذا الشأن.

 

جدير بالذكر، أن لجنة النقل بالبرلمان تناقش حاليًا عددًا من الموضوعات الهامة، منها خطة لمواجهة الطرق فى مصر.

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مصر 365

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