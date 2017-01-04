حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

برج الدلو

مهنياً: ثمة ما يشير الى أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، فطباعك متقلّبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة

عاطفياً: بعض الاسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية

صحياً: عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل بجميع شؤونك حتى في قيادة السيارات

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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