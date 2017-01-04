أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد: الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها خليفة ومحمد بن راشد

Google+ Print
محمد بن زايد: الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها خليفة ومحمد بن راشد محمد بن زايد: الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها خليفة ومحمد بن راشد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الامارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صناع الأمل والتفاؤل وشركاء الاستقرار والتنمية والمستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريحات له مساء اليوم إن بشائر الخير تطل في عام الخير وإن أول الغيث مبادرة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق " بنك الامارات للطعام " .. واصفا إياها بأنها أيادي عطاء إضافية تمتد للإنسانية.

وأضاف إن أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من رجال الاتحاد ومسيرته مباركة يفخر ويعتز به الوطن.. عمل مع الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه : "عمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنشاط وهمة وطموح لإعلاء اسم وشأن الامارات وجهوده عبر السنوات نسجت قصة نجاح الامارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية