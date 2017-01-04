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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 4 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء

عاطفياً: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق المحيطين بك ومعرفة ما يضمرون تجاهك

صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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