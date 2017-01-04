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حبس مدير الإدارة الهندسية السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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حبس مدير الإدارة الهندسية السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات حبس مدير الإدارة الهندسية السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات

>المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس مدير الإدارة الهندسية السابق برئاسة مدينة الباجور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وترجع وقائع القضية لما تم التنسيق به بين الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية و هيئة الرقابة الإدارية بعد ورود معلومات بقيام المدعو ( ع ح ) مدير الإدارة الهندسية بالباجور، بضم مساحة مملوكة له إلى الحيز العمرانى وإصدار تقسيم لهذه المساحة متلاعباً فى الأوراق و المستندات و متربحاً من أعمال وظيفته ، إذ أحال أرضا زراعية كان ثمنها 200 ألف جنيه إلى أرض مبان داخل الحيز العمرانى، تقدر 7.5 ملايين جنيه، وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا فى هذا الشأن.

وأحال الدكتور هشام عبد الباسط إلى النيابة العامة الواقعة فى 2015 و أمر المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام الاول لنيابات المنوفية تشكيل لجنة لفحص البلاغ و انتهت اللجنة إلى صحة هذه الواقعة، كما أمر باستكمال تحريات الرقابة، وانتهت إلى صحة الواقعة، فأمر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، عند إحالة القضية فى عام 2015 أمر محافظ المنوفية باستبعاد مدير الإدارة الهندسية وإيقافه عن العمل و تكليفه بعمل لا يخص الأعمال الهندسية فى إحدى الوحدات المحلية الأخرى.


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