ضبط 47 تذكرة هيروين بحوزة شاب بمحطة سكة حديد الزقازيق

>كتب محمود عبد الراضى - الشرقية فتحية الديب
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاب أثناء تواجده بمحطة الزقازيق وبحيازته كيس بلاستيك يحتوى على 47 تذكرة هيروين.
واعترف المتهم "م.ش" بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبالكشف عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 12271/2015 جنح مركز شرطة المنصورة " بلطجة" .
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده.
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