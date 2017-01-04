ضبط 47 تذكرة هيروين بحوزة شاب بمحطة سكة حديد الزقازيق

كتب محمود عبد الراضى - الشرقية فتحية الديب

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاب أثناء تواجده بمحطة الزقازيق وبحيازته كيس بلاستيك يحتوى على 47 تذكرة هيروين.