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ضبط 6 بنادق ومسدس بحوزة 7 أشخاص بقنا

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ضبط 6 بنادق ومسدس بحوزة 7 أشخاص بقنا ضبط 6 بنادق ومسدس بحوزة 7 أشخاص بقنا

>قنا – هند المغربى

بدأت نيابات محافظة قنا بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام التحقيقات فى ضبط  6 بنادق آلية وخرطوش بالإضافة إلى مسدس وذخيرة بدون ترخيص  تم ضبطها خلال حملة لمدة يوم بقنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد ضبط 7 قطع سلاح وكمية من الذخيرة خلال حملة أمنية لمدة يوم بقنا، إذ تم ضبط  كل من جمعة م ج 47 سنة عامل، وبحوزتة بندقية آلية، و2 خزينة و30 طلقة حية، ومحمد ف أ 50 سنة مزارع، والسابق اتهامه فى جنحة تبديد وبحوزته بندقية آلية، وسعيد ع ك 30 سنة وبحوزته بندقية خرطوش، وبهاء د م 34 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش، وأحمد ر م م 60 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلى انفليد، وعبد الرحيم م م 42 سنة بحوزته بندقية خرطوش، والعجمي ع م 34 سنة، وبحوزته فرد روسى، و2 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة التى تولت التحقيقات. 

 

 


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