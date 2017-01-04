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ضبط 500 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بقنا

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ضبط 500 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بقنا ضبط 500 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بقنا

الثلاثاء، 03 يناير 2017 11:46 م

>قنا – هند المغربى

تباشر نيابة قوص جنوب محافظة قنا التحقيقات فى ضبط  500 كيلو جرام دقيق بلدى مستودعات مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وكمية من الشاى والعطور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بحوزة تاجر .

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث برئاسة المقدم تامر الحفناوى من ضبط 500 كيلو جرام دقيق مدعم دعما كليا من قبل الدولة قبل بيعه بالسوق السوداء و 10 كيلو جرامات شاى و20 زجاجة عطور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى تحرر المحضر رقم 384 جنح مركز قوص لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 

 


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