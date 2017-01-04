ضبط عاطل ومسجل خطر وعاطلين بحوزتهم سلاح نارى و200 جرام هيروين بالمطرية

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط، مسجل خطر يتاجر فى المواد لمخدرة بالمطرية، حيث ضبط بحوزتهم على مخدر " الهيروين "، وسلاح نارى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام كل من " إبراهيم.ع " 25 سنة عاطل، و" سيد.أ " 30 سنة مسجل خطر، و" أحمد.ك " 28 سنة عاطل، بمزاولة نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لتجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبته قوة أمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم ا ن ل، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "سلاح نارى" طبنجة صوت معدلة تركى الصنع، كمية كبيرة من مخدر الهيروين المخدر وزنت 200 جرام هيروين.

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.