ضبط 19 قضية تموينية منها سلع منتهية الصلاحية بقنا

قنا – هند المغربى

تباشر نيابات قنا بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا التحقيقات، فى ضبط 19 قضية تموينية مختلفة، تم ضبطها فى حملة أمنية خلال أمس الثلاثاء بقنا.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة المقدم تامر الحفناوى من ضبط 19 قضية تموينية خلال يوم، منها: عدم إعلان عن الأسعار وبيع أزيد من السعر وذبح خارج السلخانة وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى وبدون فواتير وجهولة المصدر.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات.