نائب وزير الإسكان يزور سوهاج لتسكين أهالى منطقة السماكين بالمنشأة

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وذلك لتسكين اهالى منطقة السماكين بالمنشاة فى الوحدات السكنية الجديدة بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ويتضمن المشروع بناء 9 عمارات تتكون من 207 وحدات سكنية تبعد عن منطقة العشش مسافة لا تتجاوز 500 متر مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة ومن المفترض أن يتم نقل سكان العشش إليها المرحلة الثانية من التطوير تعتمد على الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادى المحلى لمنطقة السماكين، وذلك من خلال ورش لإصلاح المراكب والشبابيك ومصنع للثلج وكذلك توفير سوق لبيع الأسماك لخدمة اهالى المنطقة.

واستكمالا لعملية التطوير بالمنطقة هناك برامج اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة تشمل محو الأمية وإصدار بطاقات الرقم القومى والرعاية الصحية للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب بتعليمهم حرف مهنية.