أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب وزير الإسكان يزور سوهاج لتسكين أهالى منطقة السماكين بالمنشأة

Google+ Print
نائب وزير الإسكان يزور سوهاج لتسكين أهالى منطقة السماكين بالمنشأة نائب وزير الإسكان يزور سوهاج لتسكين أهالى منطقة السماكين بالمنشأة

>سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وذلك لتسكين اهالى منطقة السماكين بالمنشاة فى الوحدات السكنية الجديدة بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ويتضمن المشروع بناء 9 عمارات تتكون من 207 وحدات سكنية تبعد عن منطقة العشش مسافة لا تتجاوز 500 متر مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة ومن المفترض أن يتم نقل سكان العشش إليها المرحلة الثانية من التطوير تعتمد على الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادى المحلى لمنطقة السماكين، وذلك من خلال ورش لإصلاح المراكب والشبابيك ومصنع للثلج وكذلك توفير سوق لبيع الأسماك لخدمة اهالى المنطقة.

 واستكمالا لعملية التطوير بالمنطقة هناك برامج اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة تشمل محو الأمية وإصدار بطاقات الرقم القومى والرعاية الصحية للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب بتعليمهم حرف مهنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365