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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 4 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة

عاطفياً: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أوأحد أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام بتصليحات منزلية أوغيرها

صحياً: إعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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