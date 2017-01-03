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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 4 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

مهنياً: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة

عاطفياً: كأنك تعيش في صحراء عاطفية، لا ماء فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب كل ذلك

صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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