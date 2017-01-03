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محمد رمضان «إرهابي» في جواب اعتقال

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محمد رمضان «إرهابي» في جواب اعتقال محمد رمضان «إرهابي» في جواب اعتقال

محمد رمضان أرشيفية

يقوم الفنان محمد رمضان بتجسيد شخصية “إرهابي” فى فيلمه الجديد “جواب اعتقال “حيث يفعل كل شيء بافتعال وبأسلوب غير طبيعي ومن المقرر عرض الفيلم فى عيد الفطر المبارك خلال عام 2017.

ويهدف الفيلم إلى توعية الشباب من خطورة الجماعات الإرهابية، والكشف عن الأساليب التي يستخدمونها من أجل تجنيدهم بطريقة “غسيل المخ” لكي يضمنوا ولاءهم لهم.

تجدر الإشارة إلى أن رمضان، كشف مؤخرا عن صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” من داخل كواليس فيلمه الجديد “آخر ديك فى ” ليعلن عن موعد عرضه فى 25 يناير المقبل ضمن إجازة منتصف العام.

وظهر رمضان خلال الصورة بشكل مختلف، وبشعر مبعثر ولحية طويلة مرتديًا جلباب، تحت معطفًا رثًا، وعلق عليها قائلا “آخر ديك فى مصر ثقة فى الله نجاح”.

“أخر ديك فى مصر”يشارك فى بطولته، مى عمر، هالة صدقى، ومحمد ثروت، محمد على رزق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

على صعيد آخر أعلن رمضان مؤخرا عن بداية تصوير دوره داخل فيلمه الجديد ” الكنز” بعد انتهائه مؤخرًا من تصوير فيلم “آخر ديك فى مصر” بالإضافة إلى أنه يشارك فى المارثون الدرامى المقبل ب”مرزوق وإيتو”

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