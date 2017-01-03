غدًا.. إلهام شاهين ضيفة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»

تستضيف كل من الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على شاشة “سي بي سي” غدًا، الأربعاء، االنجمة إلهام شاهين في حلقة فنية خاصة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” وحوار شيق تحت عنوان “الحياة والفن” وذلك في تمام الثالثة عصرا.

وتتحدث إلهام شاهين خلال الحوار عن فيلمها الجديد “يوم للستات” وما هي أبرز التحديات التي واجهتها خلال هذا الفيلم خاصة أنها أنتجته بنفسها كما تتحدث عن رحلتها في عالم الفن وكواليس عملها مع النجوم الكبار.

كما تتحدث عن رؤيتها للسينما الآن وكيف ترى مستقبل السينما في مصر وما المطلوب من الدولة لدعم هذه الصناعة المهمة، وتتحدث أيضا عن حياتها الشخصية وكيف ترى الحب والزواج بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.