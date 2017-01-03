أخبار عاجلة

مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«السياحة» تؤكد أهمية رفع كفاءة الخدمات بالمناطق الأثرية

Google+ Print
«السياحة» تؤكد أهمية رفع كفاءة الخدمات بالمناطق الأثرية «السياحة» تؤكد أهمية رفع كفاءة الخدمات بالمناطق الأثرية

الأهرامات

 

أكد وزير السياحة يحيى راشد ،أهمية رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة في المناطق الأثرية، وتنظيم الحركة بداخل هذه المناطق، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتج السياحي المصري والصورة الذهنية لمصر لدى السائحين.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم، خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الآثار في مجال إدارة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية. واستهل الوزير كلمته بشكر وزير الآثار خالد العناني على هذه المبادرة الطيبة، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الآثار في الحفاظ على سمعة ومكانة المقصد المصري من خلال الخدمات المقدمة للسائح.

كما أشار وزير السياحة، إلى أن هذه الخطوة تعتبر الأولى وستليها خطوات أخرى لإبراز ما تتمتع به المناطق الأثرية من حضارة وخدمات مميزة، مؤكدًا ضرورة إظهار أفضل الصور الذهنية المتوقعة والمرتبطة بمصر.

ومن جانبه، أشار وزير الآثار خالد العناني، في كلمته، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لإدارة الخدمات السياحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين في المناطق الأثرية، موجهًا الدعوة للسائحين لزيارة والاستمتاع بمقاصدها السياحية والأثرية المتميزة، متعهدا بمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكانت وزارتا السياحة والآثار وقعتا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك في مجال إدارة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمتحف المصري بالتحرير، والذى يعتبر أحد أعرق المتاحف حول العالم حيث يعود تاريخ إنشاؤه لـ 114 عامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة