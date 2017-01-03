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«صلاح» و«صبحي» يشاركان في تدريب المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا

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«صلاح» و«صبحي» يشاركان في تدريب المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا «صلاح» و«صبحي» يشاركان في تدريب المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا

صلاح _ صبحى

 

شارك محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، ورمضان صبحي المحترف في صفوف ستوك سيتى الإنجليزى، في مران الأول لكرة القدم الذي أقيم، مساء اليوم ، على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي.

كما شارك أحمد حجازي في جزء كبير من المران قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية، وخضع رباعي حراس المرمى الحضري وإكرامي والشناوي وعواد لمران قوى في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

واشتمل مران المنتخب الثالث على النواحي البدنية وجوانب تكتيكية عديدة وانتهى بتقسيمة في ثلثي الملعب، ويكتمل قوام الفراعنة، غدًا، بوصول أحمد المحمدي المحترف بهال سيتي الإنجليزي، ومحمد النني المحترف بآرسنال الإنجليزي.

وطمأن أحمد حجازى مدافع المنتخب الجماهير على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يشارك بانتظام في التدريبات التأهيلية مع المنتخب تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأكد حجازي أنه يخوض التدريبات التأهيلية بانتظام على أن يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وأضاف مدافع الأهلي أن المنتخب يستعد بقوة خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، لافتا إلى أن مواجهة منتخب تونس وديا ستكون خير إعداد للاعبين
> قبل انطلاق البطولة.

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