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مرور بني سويف يضبط سيارتين بلوحات مزورة قبل تهريبهما للسودان ‎

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مرور بني سويف يضبط سيارتين بلوحات مزورة قبل تهريبهما للسودان ‎ مرور بني سويف يضبط سيارتين بلوحات مزورة قبل تهريبهما للسودان ‎

مرور بنى سويف

تمكنت إدارة مرور بني سويف، بقيادة العقيد حسام الشايب، مدير الإدارة من ضبط سيارتين بلوحات مزورة بالطريق الصحراوي الشرقي قبل تهريبهما لدولة السودان.

وكانت حملة مرورية بالطريق الصحرواي الشرقي أمام نفق سنور ببني سويف، بقيادة الملازم أول أحمد محمد عبدالباقي، تمكنت من ضبط سيارتين، الأولي تحمل لوحات معدنية رقم 14687 نقل البحر الأحمر، قيادة حسين محمود سيد، 35 عام، سائق، مقيم البراديس محافظة أسوان، ويحمل رخصة مخالفة للوحات، والثانية تحمل لوحات معدنية رقم” ص.و.ط 5275، نقل أسوان، قيادة هاشم محمد علاء الدين، 36 سنة، سائق، ومقيم المسلة أسوان، وتحمل لوحات مزورة خاصة بسيارة أخري.

وتبين من تحريات مباحث المرور، والتي قادها المقدم هشام مكي، أن المتهمين قاما بشراء السيارتين من مركز الصف بمحافظة الجيزة، ووضعا عليها لوحات مزورة لتهريبهما إلي دولة السودان، لبيعهما بأسعار عالية.

وتم التحفظ علي السيارتين والمتهمين وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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