حكام الجيزة يشتكون للجبلاية من تعيينات اللجنة الرئيسية

كتب- عادل عقل

اشتكى عدد كبير من حكام الدرجة الأولى بمنطقة الجيزة إلى مجلس الجبلاية من تجاهل اللجنة الرئيسية لهم فى تعيينات مباريات الدورى بقسميه الأول والثانى.

كان الحكام قد عانوا من تجاهل اللجنة الرئيسية لهم فى التعيينات منذ بداية الموسم الحالى الذى شهد ابتعادهم عن المشاركة لفترات طويلة بمباريات الدورى بقسميه أسوة بزملائهم فى المناطق الأخرى، الذين يتواجدون بشكل منتظم مما أدى الى غضب عدد كبير منهم .

وطلب الحكام من لجنتهم الفرعية التدخل لدى اللجنة الرئيسية لمعرفة أسباب إبعادهم المستمر عن المشاركة بالمباريات إلى جانب أن اللجنة لم تدفع بوجوه جديدة من الحكام الصاعدين بالجيزة بالإضافة الى تجاهل أصحاب الخبرات والواعدين.

لم يجد الحكام سوى اتباع القنوات الشرعية ورفع صوت استغاثتهم إلى مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة لإيجاد حل سريع لهذا التجاهل الذى وصل إلى عدم وجود أى حكم من الجيزة ضمن القوائم الدولية 2017 التى تضم 32 حكما ومساعدا ومحكمة، خاصة بعد استبعاد الثنائى الدولى أحمد أبو العلا ومحمود عاشور.