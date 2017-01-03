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ترامب يحذر أوباما من الإفراج عن مزيد من معتقلي «جوانتانامو»

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ترامب يحذر أوباما من الإفراج عن مزيد من معتقلي «جوانتانامو» ترامب يحذر أوباما من الإفراج عن مزيد من معتقلي «جوانتانامو»

الرئيس الأمريكي دونالد

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس باراك أوباما من الإفراج عن مزيد من معتقلي جوانتانامو، في محاولة لوقف أي خطوات في هذا الشأن، يمكن أن يقوم بها أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقال ترامب، في تغريدة “يجب أن لا يتم الإفراج عن أي معتقل آخر من جوانتانامو، هؤلاء أشخاص خطرون للغاية ويجب عدم السماح بعودتهم إلى أرض المعركة”.

ويضم سجن جوانتانامو حاليًا، 59 معتقلًا لم يحاكم سوى عدد قليل منهم، بينما الوضع القانوني للعديد منهم غير محدد.

ووعد أوباما خلال حملته الانتخابية الأولى للرئاسة بإغلاق المعتقل معتبرًا، ان الاعتقال بدون محاكمة لا يعكس القيم الأمريكية، إلا أنه واجه عوائق سياسية وقانونية، فضلًا عن مماطلة وزارة الدفاع ومعارضة عنيدة من الجمهوريين في الكونجرس.

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