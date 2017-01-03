ضبط مسئول محطة وقود ببنها يبيع البنزين بالجراكن بزيادة 6 جنيهات

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة التموين من ضبط المسئولين عن محطة لتمويل السيارات ببنها بمحافظة القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة للإتجار بها فى السوق السوداء، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى مستفيدين من فارق الأسعار، بهدف تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة، مما يعد إهدارًا للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين.

وتم إجراء محاولة شراء كمية 40 لتر سولار داخل جركن، حيث باعها المتهم بأكثر من السعر الرسمى بمبلغ 6 جنيهات فى الكمية، وبقياس التنكات تبين وجود كمية 15000 لتر مواد بترولية، جمعها المتهم للإتجار بها فى السوق السوداء.