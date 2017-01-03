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رئيس مجلس النواب: مصر آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين

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رئيس مجلس النواب: مصر آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين رئيس مجلس النواب: مصر آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين

على عبد العال

وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من المتحف المصري، رسالة لشعوب العالم أكد فيها أن آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين في أي وقت.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور على عبد العال وفدًا برلمانيًا خلال زيارته، مساء اليوم، للمتحف المصري بالتحرير، حيث كان فى استقباله الدكتور خالد العناني وزير الآثار وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

وقام الوفد البرلماني بتفقد قاعات وأقسام المتحف المختلفة منها قاعة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بشرح تاريخ أهم القطع الأثرية وأهم معالم لمتحف.

وضم الوفد البرلماني أعضاء كل من لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، ولجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى.

كانت وزارة الآثار قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي فتح المتحف المصري بالتحرير ليلا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة والنصف وحتى التاسعة مساء فى خطوة لتنشيط الحركة السياحة والعمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف.

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